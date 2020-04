Covid-19: attivato un numero verde Ail per un aiuto, un conforto e per informazioni

L’Ail - Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma mette in campo, per tutto il mese di aprile, servizi telefonici e web per far fronte al bisogno di conforto, informazioni, orientamento e assistenza che vivono i pazienti affetti da un tumore del sangue e i loro familiari in questo momento di emergenza sanitaria.

Il numero verde

Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 17 è infatti attivo il numero verde Ail emergenza covid-19 - 800 226524 per parlare con un medico ematologo, e tutti i mercoledì con uno psico-oncologo. Inoltre il sito AIL.IT ha dedicato uno spazio all'emergenza Covid-19 dove vengono affrontate le questioni più ricorrenti, dalle modalità di rinnovo del piano terapeutico, a quelle per ottenere i permessi lavorativi.

L'associazione

AIL, da oltre 50 anni al fianco dei pazienti ematologici e delle loro famiglie, ha deciso quindi di potenziare il servizio di numero verde Ail per tutto il mese di aprile, raccogliendo le preoccupazioni, il bisogno di rassicurazioni e di confronto dei pazienti con un tumore del sangue che hanno necessità di ricevere notizie aggiornate e certe sulla gestione delle patologie, soprattutto in questo difficile periodo di emergenza Covid-19. Info web https://www.ail.it/tutte-le-news/846-numero-verde-ail-emergenza-covid-19

