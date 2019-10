Farmacie specializzate: un mese per combattere l'infiammazione da cibo

Nelle farmacie specializzate torna a ottobre la campagna “Ritrova l’amicizia con il cibo”: iniziativa pensata per aiutare i cittadini a conoscere e contrastare le infiammazioni da cibo.

Food Inflammation Test

«Disturbi della digestione, sovrappeso, ma anche problematiche cutanee sono solo alcune delle conseguenze di un’alimentazione scorretta, sbilanciata, poco sana. – spiega il dottor Paolo Borgarelli, amministratore nazionale delle FARMACIE SPECIALIZZATE – Per questo a ottobre vogliamo sensibilizzare i cittadini sul tema dell’infiammazione da cibo offrendo informazioni e consulenze personalizzate». Non solo: per un mese in tutte le farmacie aderenti all'iniziativa sarà possibile effettuare a condizioni vantaggiose un Food Inflammation Test, che permette non solo di misurare l’infiammazione, ma anche di analizzare le famiglie di alimenti alle quali l’organismo segnala una reattività. Sarà quindi possibile costruire con il farmacista un percorso per recuperare la tolleranza alimentare e capire cosa mangiare e quando.

Le farmacie aderenti

Le farmacie aderenti all'iniziativa in provincia di Padova sono:

Farmacia Perini - Via Euganea, 84/B - Bresseo

Farmacia Alla Castagnara - Via Marconi, 47 - Cadoneghe

Farmacia S. Maria Assunta - Via Antoniana, 187 - Campodarsego

Farmacia Boschi - Via Roma, 56 - Galzignano

Farmacia Alla Madonna - Via Aurelia, 16 - Loreggia

Farmacia Culatti - Via Este, 26 - Masi

Farmacia Perin - Via Noventana, 82 - Noventa Padovana

Farmacia Brizzi - Via Tiziano Aspetti, 28 - Padova

Farmacia Centrale - Via Gorizia, 1 - Padova

Farmacia Faccioli - Via Boccaccio, 92/A - Padova

Farmacia Magrin - Via Arrigoni 2/A - Peraga di Vigonza

Farmacia Monaco - Via Roma, 121 - Piove di Sacco

Farmacia San Fidenzio - Via Volparo, 12 - Polverara

Farmacia Lucatello - Via Vittorio Emanuele, 1 - San Pietro In Gù

Farmacia Lazzarin – Via Pedagni, 48/B – Veggiano

Farmacia Zanon - Via Ca' Dolfin, 5/A - Villa Del Conte

Farmacia Marchetti - Via Roma, 92 - Villafranca Padovana

Farmacia Paccanaro - Via Caltana, 90 - Villanova di Camposampiero