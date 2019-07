Sos pancia gonfia: le cause e i rimedi naturali più efficaci per combatterla

Preoccupati per la prova costume? La pancia di sicuro è uno dei punti del corpo dove ci si concentra ma da ricordare che non è solo una questione di grasso. Ma attenzione, non è solo questione di qualche kilo di troppo, la pancia a volte si fa notare semplicemente perché è gonfia, un disturbo che provoca fastidi, a volte veri e propri dolori, e mette a disagio, poiché impedisce di vestirsi come si vorrebbe e di muoversi liberamente. Il gonfiore della pancia è in grado di rovinare anche le silhouette più perfette ed è un cruccio che affligge il 54% delle donne.

Le cause

Ma da cosa è dovuta la pancia gonfia? La spiacevole sensazione di avere la pancia gonfia dipende da un’eccessiva tensione addominale, espressione di un accumulo gassoso nello stomaco e nell'intestino, è un disturbo piuttosto comune e spesso costituisce un sintomo passeggero, causato per esempio da un pasto troppo abbondante o consumato troppo voracemente, oppure da un aumento di peso.

Altre volte, invece, il gonfiore addominale è un sintomo di fenomeni fisiologici, quali sindrome premestruale e menopausa.

Infine, ma più raramente, può nascondere patologie più importanti, quali: appendicite, intolleranze alimentari come la celiachia, gastroenterite virale o batterica, cancro al colon o all'ovaio, calcoli alla cistifellea.

I rimedi più efficaci per contrastare la pancia gonfia

Prima di tutto bisognerà accertarsi di non soffrire di intolleranza al lattosio o al glutine, due delle cause principali di gonfiore addominale e meteorismo. In entrambi i casi, se così fosse, sarà sufficiente eliminare i cibi in questione.

Il problema può poi essere tenuto sotto controllo iniziando a fare le giuste scelte a tavola, in modo da evitare i cibi che creano aria e gonfiore optando invece per quelli che depurano e mantengono regolare la funzione intestinale.

Evitate il più possibile gli alimenti difficili da digerire, come fritture e piatti ricchi di grassi, i dolcificanti artificiali, contenuti nelle bibite e in buona parte dei prodotti industriali, e anche cavoli, cipolle, melanzane, carote e legumi, noti per provocare meteorismo e flatulenza. È utile anche limitare il consumo di latte e derivati, anche se non siete propriamente intolleranti al lattosio.

Preferite, invece, prodotti senza lievito, la frutta lontano dai pasti, così che non fermenti assieme ai cibi ingeriti, le verdure cotte e, più in generale, tutti quegli alimenti che contengono fibre, come quelli integrali.

I rimedi naturali contro la pancia gonfia

Tra i rimedi naturali più conosciuti contro la pancia dura e gonfia troviamo il carbone vegetale, una sostanza 100% naturale che ha la straordinaria capacità di assorbire i gas nella pancia, inglobando l'aria in eccesso ingerita con l'alimentazione.

Anche le piante carminative hanno una funzione simile anche se, a differenza del carbone, non assorbono i gas, ma li eliminano. Tra queste possiamo trovare:

il finocchio – svolge un’azione stimolante sulla motilità dello stomaco e dell'intestino e ha proprietà antifermentative

– svolge un’azione stimolante sulla motilità dello stomaco e dell'intestino e ha proprietà antifermentative la menta - diminuisce la fermentazione e ha proprietà digestive e antisettiche

la mela - interviene nella regolazione della fermentazione intestinale

la melissa – ha proprietà rilassanti, digestive, antibatteriche, antinfiammatorie e antispasmodiche

il mirtillo - vanta proprietà antifermentative

- vanta proprietà antifermentative lo zenzero - digestivo e antiossidante.

Assumere fibre, fermenti lattici e probiotici può aiutare a regolarizzare l'attività intestinale. Molto importante è anche l'idratazione: ricordate di bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno e di evitare tutte le bevande gasate, che andrebbero solo a peggiorare ulteriormente il problema della pancia gonfia.

I consigli in più

Mangiare lentamente, masticando bene il cibo, e senza parlare, per evitare di inghiottire troppa aria che andrà poi ad accumularsi nello stomaco e nell'intestino.

Evitare di abbuffarsi e di coricarsi immediatamente dopo il pasto.

Evitare di masticare chewingum o troppe caramelle, bere con la cannuccia o sorseggiare la superficie di una bevanda calda , poiché così facendo si ingerisce anche aria inconsapevolmente.

Non abusare di lassativi a base di fibre che, gonfiandosi a livello gastro-intestinale, favoriscono la pancia gonfia.

Praticare esercizio fisico costante: lo sport è un rimedio particolarmente efficace sia per l'umore che per alleviare il gonfiore della pancia.

Non fumare durante i pasti.

In assenza di patologie lombo-sacrali, un buon rimedio per attenuare il meteorismo è praticare esercizi mirati, come quelli di torsione del busto con bastone: poggia sulle spalle un bastone e ruotalo da destra a sinistra inclinando leggermente il tronco in avanti. Ripeti ruotando poi da sinistra a destra.

Consulti medici e specialistici

Ovviamente, è consigliabile un consulto medico o un suggerimento da parte di quache farmacista che potrebbe trovare una soluzione ai disturbi più comuni.

(fonte elenco qui)

Dettagli

Ulteriori dettagli nella guida “Sos pancia gonfia”