Pink Run 2020 da Prato della Valle: nuova data, stesso scopo benefico

Si svolgerà domenica 30 agosto in Prato della Valle la Pink Run, la corsa non competitiva riservata alle donne più frequentata di Padova. L’ultima edizione ha visto infatti oltre 7500 iscritte: grazie alla loro partecipazione, sono stati donati 70.300 euro! Non solo. Negli anni passati sono stati raccolti e devoluti a 15 Onlus selezionate 323.310 euro

Nuova data: domenica 30 agosto

La data, inizialmente indicata per il 10 maggio, è stata spostata alla fine di agosto in ragione dell’attuale emergenza sanitaria e in accordo con l’Assessorato allo Sport. La corsa, come di consueto, si snoderà per circa 8 chilometri lungo le suggestive vie del centro della città del Santo e saranno anche quest’anno più di cento i volontari che contribuiranno alla buona riuscita dell’evento.

La beneficenza

Sono due le realtà scelte quest’anno per la destinazione di quanto verrà raccolto attraverso le iscrizioni e al netto delle spese:

Crossabili - associazione no profit che offre alle persone portatrici di handicap una serie di attività finalizzate all’inclusione, alla condivisione, al divertimento, all’autonomia e allo sport; Pulcino Onlus - dal 1996 si occupa di neonati prematuri, sostiene le "famiglie premature" ed i reparti di terapia intensiva neonatale e supporta i bambini nel loro percorso di crescita.

I dettagli

Dalle 11 di domenica 30 agosto saranno attivi in Prato della Valle il desk per le iscrizioni in loco e per il ritiro dei pacchi corsa. Le iscrizioni on line saranno attive dal 1° aprile nel sito: www.pinkrun.it. Costo iscrizione: 13 euro in loco – 14 euro on line.