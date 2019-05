Settimane FIT ad Abano: ridurre l’età biologica è possibile grazie alle terme e alla medicina

Ridurre l’età biologica non è più un miraggio, la ricerca scientifica aiuta. Se associata alle terme ancora di più. L’Ermitage Bel Air Medical Hotel di Abano Terme sta facendo molto su questo fronte: non promette l’eterna giovinezza ma, attraverso due programmi validati scientificamente, assicura confortanti risultati. Si tratta di protocolli che si basano principalmente sul cambiamento dello stile di vita, ritenuto il crocevia per assicurarsi un miglioramento dello stato di salute e per favorire una prevenzione efficace contro i rischi di malattie cardio-vascolari. Ovvero contro quelle patologie non trasmissibili che sono da anni la prima causa di morte in Europa. Soprattutto l’ictus e l’infarto, malattie che nel nostro continente colpiscono ogni anno 9 milioni di persone sotto i 60 anni.

Settimane FIT - I programmi di Ricerca Scientifica “dolce” e intenso”: due opportunità per un dimagrimento equilibrato e duraturo. L’Ermitage Bel Air Medical Hotel per elaborare questi percorsi di prevenzione si avvale da tempo della consulenza diretta di docenti e ricercatori universitari esperti nel campo dell’alimentazione e dell’esercizio fisico. All’esperienza positiva di nove anni di attività su questo fronte, quest’anno si aggiunge – ad arricchire il percorso di trattamenti di base che hanno l’obiettivo il mantenimento di una vita sana e attiva – un ciclo di massoterapia linfatica. I prossimi appuntamenti con le Settimane FIT - Programmi di Ricerca Scientifica saranno 1 – 15 giugno e 19 ottobre – 2 novembre. Si potrà scegliere fra 2 programmi: quello “dolce” della sola prima settimana e quello “intenso” di ambedue. Entrambi i programmi partono dal presupposto che l’ospite si cura meglio in vacanza, rilassato in un accogliente ambiente termale. Le Settimane Fit puntano al miglioramento dello stile di vita “educando” il paziente a modificare le proprie abitudini quotidiane, a cominciare dall’alimentazione e da attività motorie propedeutiche a mantenere in forma e al riparo da rischi il sistema cardio-circolatorio. Il primo effetto visibile di questi programmi è un dimagrimento equilibrato e stabile. Il secondo programma presenta il vantaggio di consolidare ulteriormente i risultati raggiunti nella prima settimana.

I consulenti e le condizioni esclusive. I partecipanti ai due programmi di Ricerca Scientifica si avvarranno di servizi e condizioni esclusive. Innanzitutto la consulenza diretta del Prof. Domenico Corrado (Cardiologo e Medico sportivo dell’Università di Padova) e quella del Prof. Fulvio Ursini (Biochimico all’Università di Padova) che studieranno per ogni paziente un’alimentazione ottimizzata e un programma di allenamento cardio-fitness personalizzato con personal trainer. Sarà inoltre elaborato, con la supervisione degli specialisti in medicina termale e in riabilitazione fisica dell’Ermitage Medical Hotel, un programma di cura individuale che avrà come obiettivo un equilibrato dimagrimento e un miglioramento oggettivo dei principali parametri fisiologici. Il tutto, con l’aggiunta di un ciclo completo di cure termali (fanghi, bagni termali ionizzati, massaggi di reazione) e di massaggio manuale drenante linfatico (Original Method Vodder) per tronco, arti superiori e arti inferiori. E’ previsto anche un check-up fisiologico pre e post trattamento (per avere riscontro immediato dei risultati ottenuti) che prevede misure antropometriche, esami del sangue, misura del metabolismo basale, misura della capacità aerobica e analisi impedenziometrica della composizione corporea.

Costo del programma di 1 settimana in pensione completa: 1.300 euro, di 2 settimane 2.350 euro .

Oltre che durante le Settimane della Ricerca Scientifica, si possono seguire individualmente in ogni momento dell’anno programmi personalizzati della Settimana FIT, sotto la supervisione degli specialisti e del dietologo dell’Ermitage Bel Air (Costo del programma di 1 settimana: 2.015 euro , di 2 settimane 3.730).

