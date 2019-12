Fondazione Irpea, inaugurata la nuova "Stanza del Benessere"

Il presidente di Fondazione Irpea Armando Gennaro e il presidente dell’associazione Gioca con il cuore Giorgio Silvestrin hanno inaugurato la nuova “Stanza del Benessere” all’interno del Centro diurno San Giuseppe di Irpea, in Via Beato Pellegrino 155. All’evento hanno partecipato il direttore Irpea Stefano Rizzo, la responsabile dell’unità operativa semplice disabilità adulta Ulss 6 Manola Tasinato, la presidente dell’Associazione Famiglie Persone con Disabilità Irpea Laura Dalla Nora Pradella, Il consigliere di Fondazione Irpea Margherita Miotto e Silvia Salmaso, referente del centro diurno San Giuseppe.

La stanza del benessere

Si tratta di un nuovo spazio poli-sensoriale dedicato al benessere delle persone con disabilità, realizzato con il sostegno di Gioca con il cuore, associazione padovana dedita al miglioramento della qualità della vita di persone in stato di bisogno. Lo spazio è pensato soprattutto per persone con disabilità intellettive gravi, che necessitano di un ambiente controllato in cui interagire. Tutti gli stimoli della stanza (luci, suoni e colori) sono infatti gestibili e modulabili in base alle esigenze. Più isolata rispetto agli altri spazi Irpea, la Stanza del Benessere è un luogo perfetto per svolgere molteplici attività orientate alla comunicazione, all’esplorazione e al rilassamento.

Il commento

«È davvero con grande piacere che oggi inauguriamo questa stanza - ha dichiarato il Presidente della Fondazione Armando Gennaro - Siamo lieti di offrire questo ulteriore servizio, e siamo fieri di farlo con un’associazione come Gioca con il cuore». L’obiettivo, ha ricordato il Presidente, è fare tutto il possibile per la crescita e il benessere delle persone con disabilità. Per questo, la Stanza del Benessere è fruibile da parte di tutti gli utenti di Fondazione Irpea ma aperta anche a progetti esterni ed è disponibile ad accogliere le esigenze delle persone con disabilità provenienti dal bacino padovano.

Fondazione Irpea

Fondazione Irpea (Istituti Riuniti Padovani di Educazione e Assistenza) è una delle più antiche e radicate realtà padovane del welfare. Ha sede in via Beato Pellegrino 155 a Padova e attualmente impegna 220 dipendenti a servizio di un’utenza di 1.500 persone, occupandosi di assistenza alle persone con disabilità, di educazione ed istruzione (nidi integrati, scuole dell’infanzia e primaria), formazione professionale con corsi diurni e pre-serali, residenze e ospitalità per studenti universitari, lavoratori o assistenza ospedaliera.