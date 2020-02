Giornata internazionale della donna: visite ginecologiche gratuite negli ospedali padovani

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, torna l'H-Open Weekend di Ginecologia proposso da Onda.

L'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, celebra l'8 marzo coinvolgendo gli ospedali con i Bollini rosa per offrire servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione femminile (consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali informativi).

Obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare le donne sulle problematiche ginecologiche che caratterizzano le diverse fasi della vita femminile, in particolare il periodo della menopausa in cui avvengono profonde modificazioni non solo fisiche ma anche psico-emotive.

I servizi saranno offerti dal 6 al 9 marzo presso gli ospedali e le strutture reperibili sul sito ufficiale www.bollinirosa.it. I presidi, in base alla propria disponibilità, possono scegliere se aderire all’iniziativa e quali servizi offrire.

Dove e quando

I servizi offerti dal 6 al 9 marzo 2020 sono consultabili sul motore di ricerca: CLICCA QUI

Le strutture aderenti a Padova

Casa di Cura Abano Terme Polispecialistica e Termale Spa

I.R.C.C.S. Istituto Oncologico Veneto

Info web

https://www.bollinirosa.it/h- open-weekend-ginecologia