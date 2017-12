ArtforPadova, il progetto dell'artista Panzarini chiude a dicembre con l'ultima opera

Sta giungendo a conclusione il progetto #ArtforPadova a cura dell'artista padovano Emmanuele Panzarini. Il progetto #ArtforPadova nasce dall'idea di donare alcune opere d'arte ai cittadini di Padova attraverso gli spazi pubblicitari dell'APS Advertising. Grazie all'hashtag del progetto sarà possibile condividere le opere sui diversi social network.

LE FOTO.

Di seguito vengono riportate le opere, il luogo, il periodo d’esposizione e l’azienda che ha sostenuto l’iniziativa: opera OUT-LIGHT in Corso Milano con il supporto di 3ndy Studio dal 2/10 al 15/10; opera SPRING COLORS in Via Isonzo con il supporto di Bios Line S.p.A. dal 30/10 al 12/11; opera WHITE CLOUD in Via Magarotto con il supporto di SapiSelco S.r.l. dal 13/11 al 26/11; opera AROUND in Via Adriatica con il supporto di Diemme S.p.A. dal 27/11 al 10/12.