Padova fa da cornice alla nuova hit di Valentino Vedova, giovane promessa del rap

E' nato a Venezia ma ha scelto di girare il suo video musicale a Padova, mostrando le bellezze del centro storico. Valentino Vedova, 21 anni, originario del Veneziano, ha un unico sogno nel cassetto: diventare un famoso rapper. E inizia da una canzone dedicata ad un amore finito che s'intitola "300".

L'ARTISTA.

“Ho 21 anni, abito a Mira ma sono nato a Venezia", racconta Valentino Vedova, "Per adesso sono disoccupato, ma mi sto concentrando al massimo sulla musica. Mi sono appassionato alla musica all’età di 3 anni, quando ricevetti la prima batteria. Da lì anno dopo anno, crescendo, iniziai da autodidatta l'apprendimento della chitarra, basso e piano forte. Il rap è arrivato più o meno al età di 11 anni quando per pura casualità il mio vicino di casa mi fece sentire un paio di pezzi dei Club Dogo: da lì scoprii tutta la scena del momento, da Fibra a Marracash, Noyz, Narcos, J-Ax ecc”.

LA PASSIONE.

“A 16 anni facevo parte di un gruppo, erano dei ragazzi che rappavano già da un paio d'anni", spiega il giovane, "Un giorno a caso mi scrissero un testo e me lo diedero, con una base presa da internet dicendo di provare a cantarla. Da lì mi innamorai, scoprii che se mi ci impegnavo potevo dare tutto me stesso. Oggi sono solista. Ho fatto uscire un Ep un paio di anni fa e oggi ho un album pronto. Ma di quelle canzoni per ora sto tirando fuori i singoli che mi piacciono di più”

LA CANZONE.

“300 è venuta fuori prima di tutto "grazie" ad una storia d'amore finita male. Mi arrivò questa produzione da dei produttori di Torino e scrissi la canzone in un’ora esatta. Ho fatto tutto da solo, completamente farina del mio sacco. Per il futuro la speranza è quella di vivere di questo, vivere della mia passione più grande: la musica. E di credere sempre nei propri sogni, non arrendersi mai fino a sbattere la testa” conclude.