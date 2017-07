Andrea Zorzi, fenomeno della pallavolo partito dalle palestre del Padovano

Andrea Zorzi (Noale, 29 luglio 1965) è un ex pallavolista e attualmente commentatore televisivo italiano. Partito atleticamente dal Padovano, ha militato per tutta la carriera in Italia e si è ritirato presto dall'attività (a soli 33 anni). Ha vinto il premio della FIVB quale giocatore dell'anno 1991. Ha vinto due volte il titolo di MVP alla World League (1990, 1991). È considerato un membro in Italia della cosiddetta generazione di fenomeni.



FENOMENI. Nel 2007 ha vinto il titolo di MVP nel Campionato Europeo Veterans, torneo vinto dall'Italia. Nella regular season della massima serie del campionato italiano ha giocato 213 partite mettendo a segno 6.116 punti, quinto in classifica generale, però va detto che tutti quelli che lo precedono hanno giocato molte più partite di lui (Luca Cantagalli 392, Lorenzo Bernardi 373, Andrea Giani 408 e Michele Pasinato 280) Quindi per media punti/partita è al primo posto (più di 28 punti per partita).

BEST OF. Fino al 1985 ha militato nella Thermomec Padova mentre i suoi primissimi passi li ha mossi nella Silvellese, squadra di Trebaseleghe. Nei playoff di serie A1 ha giocato 59 partite mettendo a segno 1.704 punti (media di 28,88 punti per partita), secondo in classifica generale dietro Lorenzo Bernardi (che ha marcato 1.952 punti in 105 partite, con una media di 18,59 punti per partita). Sommando le statistiche di Regular season e playoff ha segnato 7.820 punti in 272 partite, è terzo in classifica generale (ma anche qui bisogna considerare lo stesso discorso fatto nei paragrafi precedenti). Se si va a guardare la classifica dei migliori battitori della storia del campionato italiano Andrea Zorzi è terzo per numero di battute vincenti (ace) con 386, nei playoff ne ha messe a segno 90, quindi il totale è 476, terzo in classifica generale dietro Luca Cantagalli e Andrea Sartoretti.

NAZIONALE. Zorzi è stato una colonna portante della nazionale azzurra fino al 1996, anno della tremenda delusione olimpica, ha disputato in totale 325 partite e facendo parte della nazionale che ha meritato soprannomi del tipo "Nazionale campione di tutto", "Generazione di fenomeni", "Squadra del secolo" può dire di aver vinto tutti i tornei internazionali ad eccezione del titolo olimpico (sprecando una buona occasione nel torneo del 1992 e sfiorando il successo nel torneo del 1996). Fu proprio quest'ultima enorme delusione a portarlo al ritiro due anni dopo.

VETERANS. La CEV ha recentemente fatto partire una manifestazione denominata "Campionato Europeo Veterans", vale a dire un campionato europeo tra formazioni nazionali composte da giocatori in pensione divisi in due categorie (over 40 e over 50), Zorzi ha risposto alla chiamata della nazionale over 40 ed è tornato ad allenarsi per prendere parte all'europeo veterans che si è tenuto in Grecia a ottobre del 2007. Nell'esordio nella neonata nazionale (dopo 10 anni di inattività) Zorzi ha messo a segno 24 punti. Il 13 ottobre 2007 Zorzi ha vinto con l'Italia il "Campionato europeo veterans", battendo la Russia in finale per 2-1 (25-16, 23-25, 15-12) aggiudicandosi il titolo di MVP del torneo. Nell'ottobre 2009 si disputa la seconda edizione, questa volta chiamata European Masters Championship. Andrea Zorzi e compagni si ripresentano in veste di detentori del titolo vinto nel 2007. L'Italia, nonostante alcune assenze importanti rispetto a due anni prima, domina in maniera assoluta la manifestazione e l'11 ottobre 2009, battendo in finale la Grecia (A) per 2:0 (25:15 25:18), riesce a vincere anche la seconda edizione del torneo organizzata dalla CEV.