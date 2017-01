Teatro, cinema e televisione: Angiola Baggi, attrice e doppiatrice di Monselice

Angiola Baggi (Monselice, 30 novembre 1946) è un'attrice, doppiatrice e direttrice del doppiaggio italiana attiva in teatro, al cinema e alla televisione.

LA CARRIERA. Ha debuttato nei primi anni Sessanta e al piccolo schermo ha legato buona parte della sua carriera. Come conduttrice ha diretto: Giochi all'aria aperta, Natale sotto l'albero, Raccontare il teatro. Compare nella lista di guest star de I Simpson per aver preso parte nel ruolo della Dottoressa Zweig all'episodio 11 (2F08), "Paura di volare". Era sposata con il regista televisivo e teatrale Nanni Fabbri, che l'ha diretta diverse volte sul palcoscenico e in televisione.