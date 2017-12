La storia dell'architetto Giuseppe Torres da Campodoro

Giuseppe Torres, architetto. Esponente veneziano dello stile liberty, progettò il corpo padronale della Villa Tretti di Bevadoro, edificato nel 1906. Suoi anche i progetti degli interni e degli arredi.

Nel 1914 vince il concorso bandito dalla Compagnia Italiana Grandi Alberghi, con un progetto, mai realizzato, di un complesso di ville che sarebbe dovuto sorgere sul Lungomare fra i due grandi alberghi Excelsior e Des Bains.



Al 1917, invece, risale la prima idea del Tempio Votivo, che nasce dal forte interesse religioso e d’arte sacra dell’architetto che, con la pianta centrale dell’edificio voleva rimandare a una serie di elementi simbolici e religiosi. Il Tempio Votivo è anche, non bisogna dimenticarlo, monumento ai caduti della Seconda Guerra Mondiale. Il progetto iniziale di Torres fu affidato, dopo la sua morte, all’ingegner Umberto Fantucci nel 1933: il risultato finale fu, ovviamente, molto diverso dal progetto del 1917. La cupola interna, infatti, doveva essere in legno e vetro: la luce sarebbe dovuta filtrare dalle finestre del tamburo della cupola esterna, mentre Fantucci realizzò in cemento armato la cupola interna con la conseguente mancanza di illuminazione. L’interesse per l’architettura religiosa di Torres non si ferma alla progettazione del Tempio Votivo del Lido, egli si occupò anchedi progetti di restauro, decorazione e ricostruzione di diverse chiese in Veneto ( San Donà di Piave, Chioggia), Calabria (Bagnara Calabra), Toscana (Baldignano).

Nel 1913 l’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Venezia bandisce un concorso per la realizzazione della Città-Giardino al Lido di Venezia: Giuseppe Torres ne è vincitore assieme al fratello Duilio e all’ing. Tabarroni di Bologna. Dell’iniziale progetto furono in realtà realizzate, in realtà, solo una decina di case. Del medesimo anno, 1913, è Villa Predelli, anche detta Villa Loredana, con rimandi all’arte classica.