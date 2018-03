Le aree verdi di Padova: i punti migliori per vivere primavera-estate con bambini

Aree verdi per bambini e parchi attrezzati per visite guidate: ecco una selezione di aree green da vivere tutto l'anno, soprattutto nella bella stagione.

PARCO TREVES. Il Parco è stato progettato in stile romantico all’inglese dall’arch. Giuseppe Jappelli (Venezia 1783-1852), su commissione dei Treves de’ Bonfili, e realizzato fra il 1829 ed il 1835. Nel 1942-43 gli eventi bellici hanno provocato la demolizione di buona parte dei manufatti ornamentali e l’abbattimento degli alberi. Il parco è stato, in quel periodo, pressoché abbandonato ma negli anni ‘50 è stato preso in consegna dal Comune di Padova che, dopo un’essenziale sistemazione, lo ha aperto al pubblico. Il restauro, condotto tra il 1996 ed il 2002 dall’arch. Paola Bussadori, coadiuvata dall’ing. Giuseppe Ghirlanda, ha comportato, oltre all’inserimento di nuovi alberi, pregevoli per varietà e colore del fogliame, la creazione di zone di interesse storico-botanico (come la collezione di rose antiche e moderne, di ortensie, di rododendri e azalee) e ha inoltre messo in luce la pavimentazione in coccio-pesto dell’ex serra delle palme, l’alveo della "cavallerizza", l’imbarcadero, la scaletta della "lavandaia" ed altri importanti reperti dei manufatti jappelliani demoliti nel periodo bellico e postbellico.

Orari di apertura

Il parco è aperto, negli orari sotto indicati, da martedì a domenica; lunedì chiuso.

MESI MATTINO POMERIGGIO

Gennaio, febbraio, novembre, dicembre chiuso 14:00 - 16:00

Marzo, aprile, ottobre 10:00 - 12:00 14:00 - 16:00

Maggio, giugno, luglio, agosto, settembre 10:00 - 12:00 15:00 - 18:00



Visite guidate al parco Treves



Le visite, a pagamento, durano circa un'ora.

E' possibile fare la visita anche in lingua inglese.

E' necessaria la prenotazione contattando telefonicamente l'associazione Artopolis (cell. 347 1495877) o inviando una email (associazioneartopolis@gmail.com).

QUANDO: primavera e autunno, ogni sabato dalle 10:00 alle 11:00 e dalle 11:00 alle 12:00.

Altri giorni e orari potranno essere concordati direttamente con l'Associazione Artopolis.