Birrificio Antoniano: una "fresca" storia di tradizione padovana

Il Birrificio Antoniano inizia la sua produzione nel 2013 a Ronchi di Villafranca Padovana e fin dalla sua fondazione sceglie di essere una società agricola. Dal 2012 il birrificio gestisce più di novanta ettari di terreno tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Nel giugno 2013 viene raccolto il primo orzo made in Birrificio Antoniano. La profonda conoscenza del mercato delle birre speciali, la grande esperienza di un birraio veneto attivo da sempre nel settore della birre, l’attenzione alla tecnologia ed all’innovazione degli impianti: sono questi gli ingredienti che contribuiscono a creare una birra dal cuore autenticamente italiano ma dalla spiccata vocazione internazionale.

"Come molte storie, anche la nostra inizia da un sogno: quello di valorizzare i frutti della terra attraverso passione e creatività. Per questo, fin dalla sua fondazione il Birrificio Antoniano è birrificio agricolo: i campi d’orzo trasformano la storia in realtà. La scelta di coltivare più di 90 ettari di terreno nel Nordest d’Italia rispecchia l’ideale di filiera corta, dove provenienza delle materie prime e attenzione verso il consumatore vengono messi al centro. All’orzo si aggiunge poi il luppolo, coltivato a Padova grazie alla consulenza di esperti a livello nazionale. Dall’incontro tra due frutti della terra nasce Birra Antoniana: il vero gusto della nostra terra. L’estro e la fantasia del Mastro Birraio trovano espressione nelle ricette di Birra Antoniana, racchiuse in tre gamme tutte da scoprire: Le Classiche, Le Panorami, Le Valoriali. Le Classiche nascono dalla reinterpretazione italiana di stili birrai della tradizione brassicola internazionale; Le Panorami rendono omaggio alle bellezze paesaggistiche e naturali dell’Italia, dove arte, gusto e cultura si fondono; Le Valoriali esaltano le materie prime che in Birra Antoniana fanno la differenza. Di questa gamma fanno parte le “Birre dei Presidi”, nate in stretta collaborazione con Slow Food, associazione che mira a promuovere e preservare coltivazioni in via d’estinzione come alcuni Presìdi che sono poi diventati materie prime delle nostre birre. Della stessa gamma fa parte Birra Antoniana La Veneta a Km 0, la prima birra ad essere certificata “Km 0” da Coldiretti Veneto, testimonianza di come le produzioni agricole di qualità della nostra regione possano diventare birre di qualità".