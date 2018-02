Borgoricco e la via "storica": la curiosità

Borgoricco presenta una via Mussolini, una strada che collega il comune con l'omonima frazione di Villanova di Camposampiero.

IL TOPONIMO. Il nome della via e della frazione non ha nulla in comune con Benito Mussolini, ma il toponimo sembra derivare dalla traduzione in dialetto veneto di "moscerini". Sull'origine di questa denominazione della frazione e della via Mussolini non ci sono notizie certe ma si ipotizza si trattasse di una zona acquitrinosa e quindi ricca di insetti come zanzare e moscerini; sta di fatto che la denominazione non è una citazione del dittatore ma risale certamente prima del ventennio come si può evincere, ad esempio, dalla cartografia Asburgica.