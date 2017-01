Candelora: origine e significato della festa del 2 febbraio e del noto proverbio veneto

La Candelora è una ricorrenza cristiana che viene celebrata il 2 febbraio, chiamata anche della presentazione di Gesù al Tempio e Festa della purificazione della Vergine Maria perché, secondo l'usanza ebraica, una donna era considerata impura del sangue mestruale per un periodo di quaranta giorni dopo il parto di un maschio e doveva andare al Tempio per purificarsi. Il 2 febbraio cade proprio dopo 40 giorni dal 25 dicembre, data del parto di Gesù.

LE ORIGINI. La festa è chiamata Candelora perché in quel giorno si benedicono e distribuiscono ai fedeli candele che si dice difendano contro calamità e tempeste. Le celebrazioni legate alla luce in questo periodo dell'anno esistevano anche in alcune tradizioni religiose pre-cristiane come quella celtica, la Festa di Imbolic, e quella romana, la celebrazione dei Lupercali.

IL PROVERBIO. La Candelora, collocata a mezzo inverno nel tempo astronomico, coincide nel ciclo agreste/vegetativo con la fine dell’inverno e l’inizio della primavera; il più famoso detto popolare a riguardo infatti recita: "A Candelòra de l'inverno semo fora, ma se piove o tira vento, de l'inverno semo dentro". Questo sta a indicare che se il giorno della Candelora si avrà bel tempo, si dovranno aspettare ancora diverse settimane perchè l’inverno finisca e giunga la primavera. Al contrario, se alla Candelora fa brutto, la primavera sta già arrivando. È quindi un momento di passaggio.

FESTA DELLA MARMOTTA. Negli Stati Uniti la festa religiosa è stata sostituita da una laica, "il giorno della marmotta", Groundhog Day, sempre il 2 febbraio. La tradizione vuole che in questo giorno si debba osservare il rifugio di una marmotta. Se questa emerge e non riesce a vedere la sua ombra perché il tempo è nuvoloso, l'inverno finirà presto; se invece vede la sua ombra perché è una bella giornata, si spaventerà e tornerà di corsa nella sua tana, e l'inverno continuerà per altre sei settimane.