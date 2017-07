Canottieri Padova, la storia e gli atleti

Ci volevano fede e coraggio, per affidare al fiume del Tempo una barca carica di progetti, e immaginare che potesse giungere fino a noi ancora avida di futuro, dopo cent’anni di navigazione.



Eppure, quello che nel 1909 sembrava il sogno di pochi lungimiranti padovani, si è dimostrato un azzardo che ha dato i suoi frutti: oggi, la Canottieri Padova è una prestigiosa Società sportiva, che si distingue particolarmente per l’attenzione formativa rivolta ai giovanissimi, con il preciso intento di avviarli all’agonismo nel modo giusto.. Canottieri Padova 1927Il nostro Sodalizio rappresenta la sintesi di due istanze da sempre presenti nella componente più dinamica della comunità padovana: da un lato il desiderio di divertirsi con intelligenza, dall’altro l’esigenza morale di garantire ai giovani la possibilità di avvicinarsi allo sport in una realtà aperta, che si confronta ogni giorno con i problemi della Città. Non è semplice gestire una Società che vanta più di mille iscritti, ma cent’anni di storia ci danno la forza per guardare lontano con fiducia.

Dobbiamo ricordare con riconoscenza tutti i Soci, i professionisti, gli imprenditori che ci hanno sempre aiutato; ringraziare le istituzioni pubbliche per averci sostenuto con stima e contributi; rendere omaggio alla città di Padova, ai suoi abitanti ed alle sue vicende delle quali ci sentiamo parte non trascurabile. Auguriamo a tutti un piacevole incontro con questi cento anni di Puro Sport. - Il direttivo In occasione del Centenario ed in questo volume commemorativo, che si accompagna al Video Documentario realizzato dal regista Stefano Balbo, siamo lieti di presentare il percorso che dal 28 Maggio 1909 ha portato la Canottieri Padova a giungere al 2009 in ottima salute. Queste pagine vogliono testimoniare la serietà, la determinazione nei propri convincimenti e la generosità con le quali la nostra Società ha sempre guardato all’avvenire dei giovani.

La Canottieri Padova è una società di Canoa/Kayak e canottaggio di Padova; fondata nel 1909 da un gruppo di soci della Rari Nantes Patavium. Dispone di una squadra agonistica di canottaggio, allenata da Alberto Rigato, una di Canoa/Kayak allenata da Renzo Rampado, Tullio Malusà e Marco Serafin, e una di Tennis.



Atleti di rilievo: Luca Beccaro, campione mondiale junior di canoa nel 2015; Andrea Facchin, medaglia di bronzo olimpica nella canoa a Pechino 2008; Piero Carletto, campione europeo di canottaggio nel 1985; Carlotta Baratto, prima campionessa mondiale nella storia del canottaggio femminile italiano (2003); Rossano Galtarossa, medaglia d'oro olimpica nel canottaggio a Sydney 2000, medaglia di bronzo olimpica a Barcellona 1992 e ad Atene 2004, medaglia d'argento olimpica a Pechino 2008.