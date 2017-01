Comuni del Padovano, Camposampiero: origine del nome ed alcune curiosità

L'origine ed il significato del nome “Camposampiero” sono da ricercarsi nell'etimologia dei termini stessi che lo costituiscono, cioè campo e San Piero; e nonostante questa affermazione non sia supportata da documenti, ad oggi viene ritenuta la più credibile.



TOPONIMO. È probabile che il primo, dal latino campus, fosse stato attribuito alla località durante la rinascita dell'anno Mille: l'abbattimento dei boschi che infestavano gran parte del Padovano permise infatti di ricavare nuovi spazi coltivabili, il termine campus applicata a questa località rifletterebbe quindi le condizione del suolo che da luogo incolto, boschivo e paludoso dopo il 1000 ritorna ad essere appunto campus cioè terreno produttivo. La denominazione Sancti Petri è assunta invece dal titolare della pieve, intitolata appunto a San Pietro, in modo da distinguere il paese da altri vicini come Campodarsego e Campo San Martino. Secondo la tradizione (molto discutibile) l'origine di questa pieve sarebbe da attribuirsi a San Prosdocimo fondatore di un sacello dedicato a San Pietro sulle rive del fiume Vandura.

UNA CITTA', DUE PARROCCHIE. Il territorio del comune di Camposampiero è composto da tre parrocchie, così suddivise: mentre la parrocchia di San Marco Evangelista è sotto l'ordinamento della Diocesi di Padova, la parrocchia di San Pietro e quella della frazione di Rustega sono incardinate alle dipendenze della Diocesi di Treviso.



PERSONE CELEBRI. Tra le persone legate al Comune troviamo Peggy Guggenheim, che morì proprio qui, e numerosissimi sportivi tra cui i calciatori Daniele Gastaldello e Dino Baggio, il maratoneta Ruggero Pertile, il cestista Volpato, la pesista Chiara Rosa, il nuotatore Luca Dotto. Tra i peersonaggi televisivi la showgirl Eleonora Pedron e l'ex miss Italia Eleonora Benfatto.