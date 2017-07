Cristian Sanavia, il "Rocky" di Piove di Sacco e Pontelongo

Anche Piove di Sacco, paese dove è nato, e Pontelongo, paese dove risiede, hanno il loro "Rocky". Si tratta del campione di boxe Cristian Sanavia.



Dopo il passaggio al professionismo, avvenuto nel 1997, Sanavia è stato campione europeo EBU (1º dicembre 2001) e campione mondiale WBC nella categoria dei pesi supermedi, conquistando il titolo ai punti contro il tedesco Markus Beyer il 5 giugno 2004 a Chemnitz, in Germania, titolo perso poi nel match di rivincita il 9 ottobre dello stesso anno per un KO alla sesta ripresa, mentre era in vantaggio ai punti.

Dopo 3 anni dal match con Beyer, all'età di 32 anni, Cristian Sanavia è tornato ai vertici del pugilato mondiale conquistando la corona europea dei pesi supermedi EBU per la seconda volta, ad Ajaccio in Corsica il 1º giugno 2007, sconfiggendo ai punti il pugile georgiano David Gogiya. Ha perso il titolo nell'aprile 2008, sconfitto dal pugile tedesco Karo Murat, contro il quale ha perso anche la rivincita combattuta nel febbraio 2009. In totale, dopo aver appeso i guantoni al chiodo, ha combattuto 56 incontri: in tutto è stato sconfitto solo sei volte, una gara l'ha pareggiata mentre le altre le ha vinte.