Palio di Monselice: il Gruppo Tamburi di Marendole

"Il Gruppo Tamburi dell'Augusta Contrada di Marendole è il fiore all'occhiello della nostra associazione".

Il gruppo

"Il gruppo, per scelta, è composto da soli tamburi e dal 2008 porta avanti uno stile musicale e coreografico moderno senza fare uso di bandiere e chiarine. Questo ha permesso al gruppo di vincere 2 edizioni consecutive, rispettivamente nel 2011 e nel 2012, della tenzone dedicata ai gruppi tamburi nel palio di Monselice. Inoltre è l'unico gruppo a non essere mai sceso dal podio per 7 anni di fila, vincendo la classifica dedicata alla migliore musica per 5 anni e la classifica come migliore coreografia per 3 anni. É stato premiato come miglior gruppo tamburi nel corteo storico del Palio di Monselice dal 2009 al 2012. Nel 2014 i tamburini di Marendole sono ritornati alla vittoria sia nella tenzone che nel corteo storico. Nel 2015 il gruppo tamburi ha confermato il proprio primato nell'esebizione tenuta durante il corteo storico. Il Gruppo Tamburi Marendole vanta diverse collaborazioni tra cui quella con i Jam Session Crew campioni d'Italia di street dance".