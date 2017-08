Itinerari turistici per l'estate: il parco Buzzaccarini o Boschetto dei Frati

Il Parco Buzzaccarini o Boschetto dei Frati è una piccola oasi verde nel cuore della città di Monselice, situato in Via S.Giacomo. Luogo perfetto per le domeniche in famiglia, a portata di mano anche per un pomeriggio in relax sotto agli alberi a leggere un libro, o per una serata all’insegna della musica grazie ai numerosi eventi e feste che vengono organizzati spesso all’interno del Parco. Cornice perfetta per tanti tipi di idee!



Il Parco è formato da un area verde con tavoli, una zona di svago per i bimbi con delle giostrine per divertirsi in tranquillità e il punto di forza del Parco è il bellissimo Giardino Botanico progettato nel 2014 dai volontari del Gruppo Micologico Naturalistico Culturale di Monselice ed Euganeamente. Un percorso sensoriale e didattico diviso in aiuole tematiche, in cui sono poste oltre 250 piante (sono in allestimento nuovi settori dedicati alle piante carnivore, alle piante rare dei Colli Euganei e all’ambiente alpino) alcune delle quali rappresentano in modo significativo la vegetazione presente nei Colli Euganei. Sono stati creati due piccoli laghetti artificiali in cui sono poste numerose specie botaniche acquatiche, e tante altre unicità