Itinerari turistici per l'estate, il parco delle Ginestre

Il Parco delle Ginestre si trova a Rivadolmo, Baone. Si raggiunge percorrendo la Strada Provinciale n. 89 che collega Este con Vò Euganeo. Nelle vicinanze della chiesa di Rivadolmo si incontra la strada di accesso che termina in un grande parcheggio dove è possibile sostare con auto o camper gratuitamente. Il Parco è un giardino pubblico che si trova sul versante sud dei Colli Euganei lo rende meta ideale di visitatori ed escursionisti durante tutto dell’anno.



Posizionato sulle pendici del Monte Cero si estende su una superficie di oltre 2 ettari e mezzo sull’area occupata da una ex cava di calcare, utilizzata in passato per la produzione di calce e cemento. Un rigoglioso parco botanico sui Colli Euganei meridionali, con area giochi e percorso vita! Il Parco delle Ginestre infatti include un giardino botanico con pannelli esplicativi che offrono la possibilità di ammirare e conoscere la grande varietà di piante che crescono in questo particolare ambiente. Al di sopra del piazzale di cava si può osservare uno sperone roccioso che presenta la tipica stratificazione geologica dei Colli Euganei meridionali. Il parco dispone anche di un’area giochi per i bambini, in cui si possono realizzare attività di animazione e sportive.