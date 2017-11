I migliori kebab di Padova, la top five dei locali della città

Gustare un buon kebab a Padova si può? Certo che sì, sono molti i locali che offrono questa possibilità: ecco la top five in città.

KEBAB MAKARRESH EXPRESS.

"Il primo kebab di Padova" si trova in via Manzoni: carne di qualità, panino pronto e veloce, locale pulito e massima soddisfazione del cliente per uno dei food point più apprezzati della città.