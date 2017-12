La storia di Liam Bertazzo, orgoglio del ciclismo padovano

Liam Bertazzo, classe 1992, padovano di Tribano, corre per la Wilier Southeast. Talento giovane e ambivalente, compete sia su strada che su pista.

LA VITA

Arrivando da un passato da ginnasta, con non poche soddisfazioni, ha cominciato a correre all'età di 12 anni su strada nel 2003 categoria G6 nella società SC MONSELICE-FORMAGGI BENI. Ha subito mostrato di avere un talento da cui ci si poteva aspettare molto, così ha iniziato a crescere nel mondo ciclistico, passando prima nella squadra dilettantistica ASD UC TREVIGIANI e poi nella squadra Continental MG.K Vis. Fino a riuscire ad approdare nel mondo Professional nel 2015, nella WILIER SOUTHEAST. Nello stesso tempo imparava anche ad andare in pista, da dove sono arrivate le più grandi soddisfazioni. Nel 2009 si è aggiudicato il titolo di Campione Italiano nella Corsa a Punti e nell'Inseguimento a Squadre, questo riconfermato poi nell'anno successivo e nel 2015. Si è laureato Campione europeo Madison nel 2013, in coppia con Elia Viviani,e sempre in coppia con il campione della Sky, si è aggiudicato la medaglia d'argento nell'Americana ai Mondiali su pista del 2015. Nel 2014, invece, nella disciplina singola della Corsa a Punti Elite, si è conquistato il titolo di Campione Europeo. Sarà presente alle Olimpiadi di Rio, con il quartetto su pista italiano, in calendario per i giorni 11 e 12 Agosto 2016.