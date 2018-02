I luoghi "per sentirsi" inglesi a Padova

British style, english food e birre a fiumi: gli ingredienti perfetti per una serata o un'esperienza inglese senza prendere l'aereo la troviamo in diversi locali di Padova. Ecco una selezione:

OH MY GOD: Un ristorante situato a due passi dalle piazze in via Savonarola dove immergersi totalmente nel british world: prodotti anglosassoni eccellenti e di alta qualita’ derivanti anche dalle ex colonie inglesi, cucina raffinata total english o anche melting pot e perfino mixed drink di eccellenza.