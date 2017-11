Marsilio da Padova e il pensiero politico e filosofico

Marsilio nacque intorno al 1275 a Padova, probabilmente nella zona del Duomo. Probabilmente cominciò i suoi studi all'università della città, ma li completò in quella che era la capitale europea della cultura del Duecento, Parigi. Qui si trovò a vivere in un clima di grande vivacità, ma anche di grande contrasto politico con il Papa e la Chiesa. Infatti Filippo il Bello prima e Ludovico il Bavaro ebbero diversi contrasti con le gerarchie ecclesiastiche per la contestazione della supremazia della Chiesa sullo Stato.

LA STORIA



Dal 1313 diviene rettore dell'Università di Parigi e si dedica alla redazione di una serie di trattati che ne definiscono il pensiero sia politico che filosofico. La sua opera più famosa è il "Defensor pacis" in cui la pace viene vista come condizione necessaria e indispensabile per le comunità. Dall'idea di comunità nasce anche la visione dello Stato, non più emanazione di una volontà divina, ma esigenza naturale e connaturata con l'Uomo. Nucleo fondamentale diventa la famiglia e dall'unione delle diverse comunità si arriva allo Stato, regolato in base alle esigenze dei suoi membri e governato da una Pars Principians, cioè da un principe o da un governo che determini le leggi e le faccia rispettare. Queste teorie, sposate da Ludovico, fecero invece definire Marsilio "figlio del diavolo" dalla Chiesa, costringendolo addirittura a fuggire da Parigi nel 1326 a seguito dei contrasti tra Giovanni XXII e l'imperatore. Seguì Ludovico prima a Roma e poi in Germania divenendo il suo consigliere fino alla morte avvenuta probabilmente tra il 1342 e il 1343.