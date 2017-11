Quando Wolfgang Amadeus Mozart compose per la "stagione quaresimale" di Padova

Wolfgang Amadeus Mozart compose per la "stagione quaresimale" di Padova del 1771 la Betulia Liberata (K 118), un oratorio su libretto di Pietro Metastasio.

MOZART. Wolfgang Amadeus Mozart (Salisburgo, 27 gennaio 1756 – Vienna, 5 dicembre 1791) è stato un musicista austriaco a cui è universalmente riconosciuta la creazione di composizioni di straordinario valore artistico. Mozart è annoverato tra i più grandi geni della storia della musica, dotato di raro e precoce talento.[3] Iniziò a comporre all'età di 5 anni e morì all'età di trentacinque, lasciando pagine che influenzarono profondamente tutti i principali generi musicali della sua epoca, tra cui musica sinfonica, sacra, da camera e opere di vario genere, tanto da essere definito dal Grove Dictionary come "il compositore più universale nella storia della musica occidentale".

A PADOVA. Fu il primo, fra i musicisti più importanti, a svincolarsi dalla servitù feudale e a intraprendere una carriera come libero professionista. Fu uno dei massimi esponenti del classicismo musicale settecentesco e insieme a Franz Joseph Haydn e Ludwig van Beethoven costituisce la triade alla quale, nella letteratura musicologica, alcuni autori fanno riferimento come prima scuola di Vienna. La Betulia Liberata (K 118) è un oratorio in due parti per solisti, coro e orchestra, composto nel 1771 (perciò a 15 anni) da Wolfgang Amadeus Mozart su testo di Pietro Metastasio e ispirato al biblico Libro di Giuditta. Giuditta decapita Oloferne, dipinto di Michelangelo Merisi, detto "Caravaggio". È l'unica composizione di questo genere realizzata dal grande maestro austriaco, in occasione di un suo soggiorno a Padova. Stilisticamente prende a modello Josef Myslivecek, Leonardo Leo e Johann Adolph Hasse. È composta di sedici arie con parti per solisti o coro, recitativi accompagnati da archi e basso continuo. Il 7 aprile 1786 il compositore dirige la prima al Burgtheater di Vienna.