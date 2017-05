Palestra naturale di arrampicata di Castelnuovo di Teolo

Con le giornate primaverili, proponiamo alcune palestre di roccia del Padovano.



PALESTRA DI ROCCIA. Quella di Castelnuovo di Teolo è una paretina molto liscia verticale e, per un tratto, leggermente strapiombante, che offre alcuni itinerari molto atletici su placca. Data la piccola parete rocciosa, vi sono poche vie che però possono tornar utili per provare tecniche di corda in una giornata incerta o quando si ha poco tempo a disposizione. Si raggiunge Teolo proseguendo per Castelnuovo. Al valico si trova la struttura rocciosa che pare una cava e dove, proprio sotto, vi è uno spiazzo per il parcheggio. Si può pervenire a Castelnuovo anche da Torreglia-Abano (strada di Torreglia Alta e Monte Rua).