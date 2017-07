Estate padovana, piscine aperte in città per combattere l'afa: ecco gli orari e i prezzi

Le piscine all’aperto sono un must dell’estate. Per chi rimane in città nei mesi caldi, rappresentano infatti una bella valvola di sfogo e di evasione, e anche un piacevole modo per divertirsi facendo un po’ di attività fisica. Ecco la mappa delle piscine padovane che apriranno le proprie strutture durante la bella stagione, con orari e prezzi a misura di ogni tasca.

PADOVA NUOTO. Negli impianti di via Decorati al valor civile la piscina è aperta con i seguenti orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 19.30. Mercoledì dalle 9.30 alle 22. Sabato, domenica e festivi dalle 9 alle 19.30. C’è la possibilità di prenotare ingressi multipli. I costi per 5 ingressi interi: 35 euro. 10 ingressi interi: 70 euro. Stagionale intero: 295 euro (compreso un lettino). 5 ingressi ridotti: 30 euro. 10 ingressi ridotti: 60 euro. Stagionale ridotto: 250 euro (compreso un lettino). Abbonamento famiglia (10 Ingressi): 65 euro. Per quanto riguarda l’ingresso singolo con nuoto libero, i prezzi sono i seguenti. Ingresso intero feriale: 8 euro (dalle ore 16: 5,50 euro). Ingresso ridotto feriale: 7 euro (dalle ore 16: 5 euro). Ingresso intero festivo: 9 euro (dalle ore 16: 7.50 euro). Ingresso ridotto festivo: 8 euro (dalle ore 16: 6,50 euro). Ingresso pausa pranzo feriale: 5,50 euro (validità dalle ore 12 alle ore 15, previa consegna documento). Abbonamento nuoto assistito: 65 euro (10 ingressi). Mercoledì serale, dalle ore 19 alle ore 22: tariffa unica 7 euro (comprende uno spritz al bar interno).

PLEBISCITO. Al centro sportivo di via Geremia le piscine sono aperte tutti i giorni dalle 9 alle 19. Lunedì, mercoledì e venerdì (escluso il mese di agosto) anche dalle 7.15 alle 8.30, martedì e venerdì anche dalle 20.45 alle 22 (sempre escluso agosto) e mercoledì anche dalle 18 alle 22.30. Tariffe: ingresso singolo feriale € 7,50 (int.) euro 6,00 (rid.), ingresso singolo festivo euro 9,00 (int.) euro 7,00 (rid.), abbonamento 5 ingressi euro 35,00 (int.) euro 24,00 (rid), abbonamento 10 ingressi euro 65,00 (int.) euro 44,00 (rid.), abbonamento 20 ingressi euro 122, abbonamento 30 ingressi euro 174, abbonamento 50 ingressi euro 257, stagionale intero (solo giu-lug-ago) euro 190, stagionale ridotto (solo giu-lug-ago) euro 130. Noleggio ombrellone euro 3,00, noleggio lettino euro 3,00, noleggio sdraio euro 1,50.

CENTRO SPORTIVO 2000. Le piscine di via Pioveghetto, zona Cave, dal lunedì al venerdì sono aperte dalle 9 alle 21.45. Sabato e domenica, invece, dalle 9 alle 19. Disponibili vantaggiose promozioni e abbonamenti.

BOLLE BLU SUMMER. La piscina si trova in via Bosco Papadopoli, 2 ed è aperta tutti i giorni dalle 9 alle 19. I prezzi per la stagione estiva sono: feriale: giornaliero intero 17 euro e ridotto 12; pomeridiano intero dai 13 ai 10 euro, ridotto da 8.50 euro a 6.50 euro. Festivo intero 18 euro e ridotto 12.50 euro; pomeridiano intero dai 14.50 euro ai 11.50 euro, ridotto dai 10 agli 8 euro. E’ possibile approfittare anche di sconti famiglia, sconti gruppi e abbonamenti da 10 ingressi.

PADOVALAND. Il parco giochi acquatico di viale della Regione Veneto, in zona industriale a Padova, è aperto dal lunedì a sabato dalle 10 alle 18.30. Biglietti: giornaliero adulto 20 euro, bambino (dai 2 ai 12 anni) 12 euro; pomeridiano (dalle ore 14.30) adulto 15 euro, bambino 10 euro. Venerdì low cost: adulto 15 euro e bambino 10 euro tutto il giorno.