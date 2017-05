Monumenti a Padova: ponte Molino

Il Ponte Molino o Ponte dei Molini è un ponte di Padova che attraversa il Tronco Maestro, ramo del fiume Bacchiglione. La costruzione è databile alla tarda età repubblicana ed è uno dei più antichi manufatti ad essere attraversati da mezzi di trasporto. Nell'accesso meridionale del ponte, si innalza Porta Molino.



STORIA. Il ponte da meridione. Tra gli edifici spicca la Torre di Ezzelino. Eretto tra il 30 ed il 40 a.C. venne restaurato in età medievale e nel XIX secolo. Sul ponte passa quella che era la strada più importante della città, la Stra' Maggiore e dava accesso alla Porta Molino. Nel XIII secolo venne protetto da strutture difensive, come testimonia la Torre di Ezzelino. Sotto le sue arcate già dal X secolo si impiantarono numerosi mulini natanti che si accalcarono sotto le cinque arcate del ponte. Le trentatré ruote idrauliche funzionarono sino al 1883, quando i mulini furono rovinati da un'alluvione e quindi demoliti. Oggi il monumento attende un'attenta rivalutazione. Gli antichi mulini natanti a valle del ponte prima della demolizione. L'edificio in muratura si innalzava al centro del Tronco Maestro. Si riconosce Porta Molino.

Il ponte è similare agli alti ponti di Età Romana presenti in città, ma spicca per ampiezza e larghezza. Le cinque arcate attraversano il Bacchiglione sono ribassate, costruite in pietra. I rostri sono stati aggiunti nel XIX secolo. L'arcata maggiore regge anche un capitello votivo settecentesco recante l'effigie della Madonna dei Molini.