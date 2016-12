Regali di Natale last minute: pensierini particolari ai mercatini in centro a Padova

Natale è ormai alle porte e molti si ritrovano a dover fare i regali all’ultimo minuto. Fare compere i giorni prima delle feste può diventare stressante, soprattutto se ci si affanna a cercare qualcosa nei centri commerciali gremiti di gente. L’ideale sarebbe sapere esattamente cosa acquistare per i propri cari o amici, ma non sempre si hanno le idee chiare su cosa potrebbe piacere agli altri. In queste situazioni, agitarsi non serve a nulla.

I MERCATINI DI NATALE. Il modo migliore per scegliere un regalo è farlo con calma. Fare una passeggiata in centro, invece che tra gli scaffali di un negozio, potrebbe essere il momento giusto per lasciarsi ispirare dall’atmosfera natalizia. In centro a Padova, come ogni anno, ci sono i mercatini ed è possibile trovare dei pensierini carini sulle bancarelle.

REGALI ETNICI E VINTAGE. Perchè non regalare una bella agendina in cuoio, fatta a mano, ad un amico un po' sbadato o a un fidanzato troppo impegnato? Sicuramente ad una mamma o a una zia e, perchè no, anche ad una nonna, potrebbero piacere dei grembiuli shabby per la cucina. Ci sono dei banchetti, soprattutto in zona Liviano a Padova, che offrono svariati spunti per regalini particolari: collane etniche, borsette fatte con materiale di recupero, lampade in legno e molte altre idee regalo.

DONI NATALIZI. Regalare qualcosa di natalizio, come una pallina di Natale decorata o una renna di legno, potrebbe essere un dono che rimane nel tempo. La persona a cui la darete, ogni anno, si ricorderà di voi mentre addobba la casa in questo periodo.