San Valentino, ecco perché Monselice è legata alla festa degli innamorati del 14 febbraio

La città di Monselice è legata da una tradizione secolare a San Valentino. Nell'oratorio di San Giorgio sarebbero conservate infatti le spoglie mortali di San Valentino (ma non sarebbero le uniche reliquie attribuite al santo, che tra l'altro vanta diversi omonimi, e rivendicate anche in altre parti d'Italia, tra cui nella vicina Este), che secondo la devozione popolare protegge i bambini dall'epilessia.

LA CHIAVE D'ORO. Per questo ogni anno il 14 febbraio i monselicensi si recano in pellegrinaggio all'oratorio per ricevere la "chiave d'oro" benedetta che appunto proteggerebbero dall’epilessia. E con l'occasione Monselice festeggia oggi anno San Valentino con un ricco programma di eventi e iniziative.