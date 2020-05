La bolletta elettronica diventa solidale: con EstEnery e Acegas si dona alla Caritas

Un metodo di pagamento più facile e veloce e da oggi anche solidale. É l’iniziativa del Gruppo Hera “Insieme per Caritas” a cui aderiscono AcegasApsAmga ed EstEnergy. Ciascun cliente che attiverà il servizio di bolletta elettronica vedrà donati 2 euro a favore di Caritas per l’erogazione di pasti per le persone in difficoltà di Veneto e Friuli Venezia Giulia.

L'iniziativa

Fino al 31 maggio la sostituzione della bolletta cartacea dell'acqua (AcegasAps) del gas e della luce (EstEnergy) con quella digitale porterà a contribuire alla campagna che si prefigge di raccogliere 25mila euro da devolvere alla Caritas. Per dare visibilità all’iniziativa di solidarietà sarà avviata una campagna di sensibilizzazione one-to-one, anche attraverso l’invio di sms ai clienti che hanno comunicato il loro numero di cellulare. Il progetto si affianca alle iniziative di dilazioni di pagamento e rateizzazioni delle bollette già introdotte per i clienti, famiglie e imprese in difficoltà economica.

Come funziona

Richiedere l’invio elettronico della bolletta che arriverà via e-mail è semplice ed è possibile sia per i clienti domestici che per le imprese. Per i clienti Acegas si può attivare tramite tutti i canali di contatto disponibili (esclusi quindi gli sportelli territoriali che in questo periodo di emergenza sono chiusi) o attraverso il servizio clienti (numero verde 800.237313 gratuito da rete fissa e al numero 199.501099 da cellulare). Per i clienti EstEnergy è a disposizione una pagina web dedicata. I clienti già iscritti a MyEstEnergy, in alternativa, potranno attivare il servizio anche dalla propria area riservata. Chi necessita dell’assistenza di un operatore può contattare il servizio clienti all’800.046200, attivo dal lunedì al venerdì (8-20) e il sabato mattina (8-13). Una volta attivato il servizio, al posto della bolletta cartacea i clienti riceveranno al proprio indirizzo e-mail una notifica di emissione, con indicazione dell’importo dovuto e della data di scadenza del pagamento. Nella stessa e-mail troveranno anche il link all’area riservata MyEstEnergy, dove consultare la bolletta elettronica completa. Oltre all’archivio di tutte le bollette, all’interno dell’area riservata i clienti possono svolgere in autonomia alcune delle operazioni più comuni: modificare modalità e indirizzo di spedizione delle bollette, inviare i dati delle autoletture gas, verificare lo stato dei pagamenti. Scegliere l’invio elettronico della bolletta è un piccolo gesto con cui si può dare un aiuto concreto a chi ha più bisogno e allo stesso tempo rappresenta un vantaggio per i clienti poiché assicura puntualità di consegna, oltre a salvaguardare l'ambiente.

Vicini alla popolazione

«Acegas è stata sin da subito in prima linea per garantire continuità dei servizi nella piena sicurezza di lavoratori e cittadini - afferma Roberto Gasparetto, amministratore delegato di AcegasApsAmga - Siamo allo stesso tempo coscienti di quanto questa crisi sia anche una minaccia per la tenuta economica e sociale delle nostre comunità, per questo portiamo avanti l’iniziativa del Gruppo Hera a favore di Caritas Italiana, cogliendo l’occasione per associare a un gesto di solidarietà l’incentivazione a una scelta di sostenibilità come la bolletta elettronica». «In questa emergenza, che non è più soltanto sanitaria ma anche sociale ed economica, sta aumentando il numero di persone che non riescono a soddisfare neppure i bisogni primari come la garanzia di un pasto - aggiunge Cristian Fabbri, amministratore delegato di EstEnergy -. Con le agevolazioni già attivate per il pagamento delle bollette e questa ulteriore iniziativa in collaborazione con Caritas vogliamo dare un contributo concreto a chi si trova in maggiore difficoltà».