Dal contratto all'assistenza legale: nasce Locare, l'app padovana che semplifica l'affitto

Creare con pochi clic e a un costo estremamente contenuto un contratto di affitto precompilato, registrarlo e tutelarlo. Un servizio pratico e innovativo, che punta a rivoluzionare il mercato della gestione delle locazioni: a fornirlo è Locare, una giovane startup innovativa che per continuare il suo percorso di sviluppo ha lanciato una campagna di equity crowdfunding su CrowdFundMe, unico portale quotato in Borsa.

Locare

Locare è nata da un’intuizione dell’imprenditore padovano Andrea Napoli, Ceo e fondatore della società. Il servizio, online o su smartphone grazie a una app presente su Google Play e App Store, si rivolge sia al mercato b2b - i professionisti del settore - sia a quello b2c, ovvero i proprietari di appartamenti e altri immobili. Locare, nata nel maggio del 2018 a Vigonza nel Padovano e accelerata da Seed Money e Aquarium Ventures, sta facendo passi da gigante e in poco più di un anno ha già raccolto 58 soci investitori, raggiungendo un valore di 2,2 milioni di euro.

Campagna di equity crowdfunding

Con la campagna su CrowdFundMe, la startup innovativa punta a un primo obiettivo di raccolta pari a 100.000 euro e un massimo di 500.000 euro in 60 giorni. Due gli obiettivi dell’investimento: perfezionare e lanciare un innovativo algoritmo predittivo, che la società sta già definendo, in grado di supportare i proprietari di immobili nell’identificare per tempo possibili situazioni di rischio nella locazione, sulla base dell’analisi di Big Data; rendere più capillare la diffusione del servizio, già presente in tutte le regioni italiane. Afferma Andrea Napoli, Ceo e fondatore di Locare: «Grazie al lavoro svolto dal nostro team e alla solidità dei piani di crescita, siamo stati capaci fin qui di attirare un grande interesse tra gli investitori italiani. Ora siamo pronti e determinati a compiere un ulteriore passo in avanti per affrontare la sfida che ci attende nell’immediato futuro: quella di diventare i leader di un mercato che mostra ogni giorno enormi potenzialità di sviluppo».

L’affitto facile con pochi clic

Locare è la prima società in Italia che si occupa di Rent Care e di Rent Warranty, prendendosi cura della locazione e di tutto ciò che la circonda e la compone, dando risposte puntuali e precise alle esigenze di tutti gli attori coinvolti. Lo fa offrendo ai proprietari o agli intermediari immobiliari dei servizi di consulenza sulle varie tipologie di contratti di locazione, partendo dalla compilazione, passando alla registrazione e infine alla loro tutela grazie ai suoi tre servizi Compilaffitto, Registraffitto e Salvaffitto. Con Compilaffitto basta inserire i dati dell’immobile, del locatore e dell’inquilino e il contratto è pronto per essere stampato e firmato. Registraffitto permette poi di registrare telematicamente tutti i contratti, in modo semplice e veloce davanti al proprio computer, eliminando così le code agli uffici dell’Agenzia delle Entrate. Grazie a Salvaffitto, infine, i proprietari possono beneficiare di un servizio di assistenza legale e di tutela della locazione che interviene fin dalla prima morosità da parte dell’inquilino, intervenendo anche nel ripristino di eventuali danni arrecati all’immobile. A questo link maggiori info sulla campagna di equity crowdfunding.