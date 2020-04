Festa della mamma, l’occasione giusta per decorare casa e la tavola

Articolo da today.it

La festa della mamma è un’occasione speciale in cui possiamo dedicare del tempo alla persone che si prende sempre cura di noi.

Le attività da fare in compagnia sono tante, ma se si vuole rendere indimenticabile la giornata ci sono tante piccole accortezze che la faranno felice. Oltre ai regali tecnologici, per le mamme smart o a quelli coordinati per chi ha un rapporto speciale, anche la casa può contribuire e rendere il tempo trascorso insieme indimenticabile.

Per stupirla una festa in compagnia è immancabile e la tavola deve essere all’altezza di questa occasione.

Vediamo come addobbare la tavola e la casa in occasione della festa della mamma.

Decorazioni casa

Per decorare casa non c’è bisogno di molto impegno o di spendere cifre eccessive. Bastano pochi accorgimenti e anche con il fai da te è possibile regalare all’appartamento un aspetto curato e raffinato.

La prima cosa a cui si pensa in questo caso sono i festoni da appendere alle pareti o al soffitto. Se avete poco tempo o non siete pratici con forbici e colla, potete acquistarli. In commercio ci sono tante alternative tutte caratterizzate da frasi e pensieri interamente dedicati a lei come: Auguri Mamma o Mamma ti voglio bene.

Se amate il fai da te potete crearli ritagliando dai cartoncini romantici cuori, colorati fiori, casette e tutti i disegni che preferite.

Anche le porte e le finestre devono avere le loro decorazioni, i palloncini sono tra le soluzioni più semplici ma di sicuro effetto. Nelle tinte che ricordano la mamma come rosa, rosso e bianco regaleranno un tocco in più ad ogni ambiente.

Se volete stupirla potete pensare anche a delle scritte in legno o portafoto da posizionare sui mobili della camera da letto o del salotto come simbolo dei momenti trascorsi insieme.

Tra le decorazioni per la festa della mamma i fiori non possono mancare. Potete realizzare delle ghirlande da posizionare sulla porta d’ingresso o metterli semplicemente all’interno di un vaso colorato o in bottiglie di vetro. Immancabili in questa giornata sono le rose, le margherite l’azalea, l’orchidea o i tulipani, l’importante e sceglierli nei colori che preferisce.

Decorazioni per la tavola

Se avete deciso di organizzare un pranzo con le persone care, dovete puntare tutto sui suoi piatti preferiti, ma anche sulla tavola.

Fantasia e colore sono le parole d’ordine anche se il must have è la tovaglia bianca. Minimal ma essenziale, è perfetta per ogni stile da quello shabby chic a quello classico fino ad arrivare ad un look moderno. Inoltre, avere un fondo bianco permette di usare tutti i colori che volete senza rischiare di essere eccessivi.

Come segnaposto potete utilizzare le margherite legate con nastrini sulle tinte pastello. Se volete un segnaposto dolce allora potete puntare su cioccolatini a forma di cuore o su muffin salati. Completati da pirottini con fiori, diventano un ottimo aperitivo da gustare insieme.

Per rendere la tavola ancora più romantica potete decidere di spargere petali di rosa, ma immancabile sarà il centrotavola. Classico ed efficace è quello con i fiori. Piccole composizioni all’interno di vasetti o un grande vaso centrale renderanno la tavola elegante e piena di stile.

Prodotti online per decorare casa

​Decorazioni per Pasqua a Padova, a chi rivolgersi? Solo qualche suggerimento

Pavan Import Export in via Portogallo, 11/55, a Padova;

in via Portogallo, 11/55, a Padova; Zatti in via Canada, 6 a Padova;

in via Canada, 6 a Padova; IKEA Padova in via Sergio Fraccalanza, 1 a Padova.

[Fonte elenco esercizi qui]