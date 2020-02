Contributi fino a 700 per chi installa la caldaia nuova: tornano gli incentivi per l'ambiente

Diecimila euro totali, e fino a 700 euro per ciascun privato che si impegni a sostituire la vecchia caldaia con un apparecchio nuovo, dall'alta resa e dalle basse emissioni. Prosegue l'impegno dell'amministrazione comunale di Carmignano di Brenta per il rispetto dell'ambiente: dopo i 40mila euro erogati nel 2019, per i primi sei mesi del nuovo anno ne vengono messi a disposizione altri 10mila.

Un piano ad ampio spettro

L’investimento si colloca nell’ambito delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria che prevedono, oltre a un importante piano per lo sviluppo delle piste ciclabili per ridurre il traffico veicolare, anche l’efficientamento dell’illuminazione pubblica e la piantumazione di nuovi alberi. «Nel nostro comune le emissioni di anidride carbonica (CO2) derivanti dalle abitazioni private rappresentano il 15,19% alle emissioni complessive. il riscaldamento domestico è dunque un settore prioritario su cui intervenire per abbassare i consumi e le emissioni - spiega il sindaco Alessandro Bolis - Ecco perché abbiamo deciso di rifinanziare il piano di incentivi per la sostituzione di impianti di riscaldamento o di caldaie installate da almeno dieci anni con una caldaia di nuova fabbricazione, a alto rendimento energetico e a basso livello di emissione di inquinanti». «É una cifra importante per il nostro comune: 3,9 euro ad abitante rispetto ai circa 10 centesimi dell’analogo contributo da parte della Regione e ai circa 10 centesimi da parte della Provincia - ha commentato l’assessore Andrea Bombonati - Nel 2019 hanno aderito alla misura 39 cittadini».

Come si accede ai fondi

La domanda per accedere al finanziamento può essere presentata fino al 31 agosto, per installazioni dal 1 gennaio al 31 agosto. Il criterio per l'ammissione al contributo è l’ordine cronologico di ricezione delle domande all'ufficio protocollo e comunque fino ad esaurimento dei fondi. Saranno finanziabili anche le installazioni di una nuova caldaia in edifici sprovvisti di impianto di riscaldamento e dotati unicamente di impianti alimentati a biomassa e l’installazione di dispositivi di termoregolazione in abbinamento a dispositivi di contabilizzazione dei consumi di calore in ogni unità immobiliare, valvole termostatiche atte a regolare la temperatura di ogni singolo ambiente tramite variazione automatica della portata di acqua dei radiatori. Per le caldaie il contributo concesso è pari al 50% della spesa sostenuta documentata, fino a un massimo di 700 euro; per la sostituzione di una caldaia a gasolio il contributo è aumentato di una quota fissa di 200 euro. Per le valvole termostatiche il contributo è pari al 50% del costo complessivo sostenuto, fino ad un importo massimo di 500 euro. Possono presentare domanda i cittadini proprietari di immobili destinati a uso residenziale e non, ubicati nel territorio del comune di Carmignano e i locatari/usufruttuari/titolari del diritto di abitazione residenti nel comune che utilizzano gli impianti e abbiano la responsabilità della manutenzione dell’impianto termico.