Comprare casa e stipulare un mutuo ai tempi del Coronavirus

“A seguito dell’emergenza sanitaria provocata dal Virus Covid-19 il mercato immobiliare e creditizio italiano hanno subito una svolta imprevista; il Gruppo Tecnocasa ha realizzato delle analisi in modo da dare qualche indicazione previsionale su quanto potrà accadere nel prossimo futuro.

Rallentamento delle compravendite

«Nel settore immobiliare ci aspettiamo un rallentamento dal lato delle compravendite, che già nel 2019 hanno registrato una crescita più contenuta. Le agenzie del Gruppo, operative in remoto, riportano segnali importanti; infatti gli Italiani hanno una maggiore consapevolezza del bene casa in generale e della propria in particolare, mettendone in luce pregi e difetti». - afferma Fabiana Megliola, Responsabile Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa.

Tassi dei mutui

Dal punto di vista del mercato creditizio, la BCE ha deciso di avviare un nuovo maxi programma di acquisto di titoli pubblici e privati per sostenere l’economia dell’Eurozona di fronte all’emergenza Coronavirus. Inoltre manterrà i tassi bassi a lungo per tutto il 2020. Queste iniziative, già adottate in passato per fronteggiare momenti di criticità, sono necessarie e hanno dimostrato di essere soluzioni necessarie per mantenere i mercati finanziari sereni e i tassi sui prestiti ai minimi” spiega Renato Landoni, Presidente Kìron Partner SpA Gruppo Tecnocasa”.