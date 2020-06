Coronavirus: arriva, da parte della Regione, il contributo al pagamento dell'affitto

Continuano le iniziative a sostegno di coloro che durante l'emergenza Covid-19 si sono e, probabilmente, si stanno trovando in una situazione difficile, soprattutto a livello economico. L'aiuto arriva con la deliberazione n. 622 del 19 maggio 2020 - pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 76 del 22/05/2020, dove si apprende che la Regione del Veneto eroga un contributo al pagamento dell’affitto, pari a euro 400, per le famiglie che, a causa all’emergenza Covid, hanno ridotto in modo importante le loro entrate nel periodo marzo-maggio 2020.

Il confronto

Il provvedimento mette a confronto le entrate monetarie familiari medie mensili pro capite di tale periodo, con quelle del medesimo periodo dell'anno precedente o con quelle del primo bimestre 2020, nel caso la famiglia si sia formata dopo l'1 marzo 2019, oppure, dopo tale data, siano intervenute modifiche nel numero di componenti o nel numero di percettori di entrate.

Scadenze

Le domande di contributo potranno essere presentate esclusivamente dal sito tramite smartphone, tablet o personale computer dal 15 giugno al 5 luglio 2020 fino alle ore 23.59, qui i dettagli.



Contributo regionale affitto per emergenza Covid

Requisiti

Sono ammesse le famiglie con i seguenti requisiti:

contratto di affitto registrato a nome di chi presenta la domanda;

residenza in Veneto;

cittadinanza UE. Per i cittadini non UE titolo di soggiorno in corso di validità;

per i nuclei già esistenti alla data dell'1 marzo 2019 nei quali nessun componente ha iniziato a lavorare (prima occupazione) dopo l'1 marzo 2019: aver avuto nel periodo 1 marzo 2020 - 31 maggio 2020 (periodo di osservazione) una riduzione delle entrate del nucleo familiare media mensile pro-capite pari o superiore al 50% rispetto allo stesso periodo del 2019 (periodo di riferimento);

per i nuclei che non esistevano alla data dell'1 marzo 2019 oppure per quelli in cui almeno un componente ha iniziato a lavorare (prima occupazione) dopo l'1 marzo 2019: aver avuto nel periodo 1 marzo 2020 - 31 maggio 2020 (periodo di osservazione) una riduzione del reddito familiare medio mensile pro-capite pari o superiore al 50% rispetto ai mesi di gennaio e febbraio 2020 (periodo di riferimento).

Approfondimento

Tempi e modalità per la presentazione della domanda

Le domande devono essere presentate dal 15 giugno al 5 luglio 2020 (compreso), esclusivamente mediante l’applicazione messa a disposizione sul sito della Regione Veneto, utilizzabile con tutti i dispositivi connessi a internet come smarphone, tablet e personal computer.

Istruzioni per il caricamento della domanda

Normativa di riferimento

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 622 del 19 maggio 2020 "Emergenza da Covid 19. Misure per il sostegno al pagamento all'affitto per l'abitazione di residenza per le famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria in corso. Legge regionale n. 13 del 30 aprile 2020"

