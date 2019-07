Incentivi per la sostituzione di caldaie e stufe inquinanti: ecco come ottenerli

La Provincia di Padova ha stanziato un fondo per la sostituzione di vecchi generatori di calore con caldaie a gas naturale o a gpl di nuova generazione e per la sostituzione di vecchi generatori domestici a biomassa (legna, pellet) con nuovi apparecchi a basse emissioni e ad alta efficienza, sempre alimentati a biomassa (legna, pellet) e con classificazione del generatore almeno di 4 stelle.

Gli incentivi

Possono presentare domanda di contributo sia privati cittadini, proprietari di abitazioni nel territorio della provincia di Padova, sia i condomini, gli amministratori condominiali o un delegato se non è nominato l’amministratore. Il contributo previsto è di 1.000 euro per ogni singola sostituzione e non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici. Per accedere al contributo, la sostituzione del vecchio impianto deve essere successiva alla data di presentazione della domanda. Il bando e i relativi allegati sono consultabili sul sito della Provincia di Padova.

Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata alla Provincia di Padova - Protocollo generale, piazza Bardella, 2 - 35131 Padova e deve pervenire, entro il 30 settembre, con una delle seguenti modalità:

A mezzo raccomandata A/R,

Via pec all'indirizzo protocollo@pec.provincia.padova.it,

Consegna a mano al Protocollo generale della Provincia di Padova (in duplice copia per la ricevuta).

Info

Per informazioni: Settore Ecologia - Provincia di Padova, piazza Bardella, 2 - Padova. Telefono 049 8201861. Orari: da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 13. Email bandocaldaie2019@provincia.padova.it