Lavori alla rete idrica: fornitura sospesa per 50 famiglie e modifiche alla viabilità

Martedì 19 maggio la fornitura idrica sarà momentaneamente sospesa in alcune vie di Pontelongo per consentire alcuni lavori di bonifica alla rete. Saranno inoltr disposte alcune modifiche alla viabilità.

Le utenze interessate

I lavori si svolgeranno nelle vie Ippolito Nievo (tutta la via), Nova (civico 362) e Garibaldi (dal civico 1 al civico 15 e dal civico 26 al civico 120) dove, per circa 50 utenze, l'erogazione dell'acqua sarà sospesa dalle 8.30 alle 16.30. Per assicurare ai residenti la più ampia informazione possibile da venerdì scorso è attiva nella zona una campagna apposita. Al ripristino dell'erogazione idrica Acegas raccomanda di far scorrere l’acqua per alcuni minuti finché si presenti completamente limpida. In caso di maltempo l’intervento verrà rimandato al giorno successivo, mercoledì 20 maggio, nella medesima fascia oraria. I lavori rientrano nelle più ampie opere di realizzazione di condotte di rafforzamento e distribuzione abbinate alla condotta di scarico dal depuratore di Pontelongo, avviate nei mesi scorsi e finalizzate a potenziare la struttura idraulica del territorio.

Viabilità

Per consentire la realizzazione dei lavori sarà istituito un senso unico alternato su via Nova, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Ippolito Nievo e la nuova rotatoria di via Dante. Ogni modifica alla viabilità sarà tempestivamente accompagnata da apposita campagna informativa e dalla cartellonistica stradale.