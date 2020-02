Condivisone utensili e materiali, un aiuto per chi è in difficoltà: arrivano gli empori “Fai da noi”

Il giorno 15 febbraio, alle ore 10, presso il Qui Padova, in via del Commissario n. 42, si inaugura il “Qui Emporio Fai da Noi”, promosso dalla Cooperativa Città Solare, in collaborazione con Leroy Merlin - Vicenza.

Di cosa si tratta?

"Gli empori fai da noi" stanno nascendo in Italia come luoghi di condivisione di materiale, dove le persone o le famiglie in difficoltà che necessitano di effettuare lavori di manutenzione di base, piccole ristrutturazioni o lavori di decorazione possono utilizzare gratuitamente – come presso una biblioteca – gli utensili necessari.

Dove a Padova

"Qui emporio fai da noi", in via del Commissario, sarà il primo presidio padovano e sarà aperto tutti i sabato dalle 10 alle 13. Il pomeriggio dello stesso giorno, alle ore 16, nella sala comunitaria del Qui Padova (progetto di social housing), in via del Commissario 44/C, è in programma uno swap party di quartiere, aperto a tutta la città. Lo swap party, ormai in uso da qualche anno in tutta Italia e all'estero, è lo scambio di vestiti e oggettistica in buono stato che non usiamo più; è vissuto come momento di socializzazione e anche un ottimo modo di salvaguardare l'ambiente, riducendo lo spreco.

Gli eventi di sabato 15 febbraio

I due eventi del 15 febbraio sono realizzati nell’ambito del progetto “Dire Fare Abitare” - azioni di socializzazione per un quartiere inclusivo, promosso dalle Associazioni Amici di Nuovo Villaggio, Enars, La Mente Comune e Circolo Noi Patronato SS Crocifisso e finanziato dalla Regione Veneto con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

“Dire Fare Abitare”, il progetto nel dettaglio

“Dire Fare Abitare” consiste in una serie di incontri di formazione, eventi, convegni e laboratori per lo sviluppo della comunità locale del rione Crocifisso di Padova, quartiere 4b, nell’ambito del polo multifunzionale QUI Padova, che si realizzeranno nell’anno 2020 . Il progetto ha ricevuto il patrocinio di Padova Capitale Europea.

Info web

https://csr.leroymerlin.it/sociale/empori-fai-da-noi/

https://www.facebook.com/QuiPadova/