Cimici in casa? Quattro rimedi naturali per allontanarle subito

Si attaccano al bucato o entrano da piccole fessure e riescono a mimetizzarsi benissimo: sono le cimici, e ne esistono diversi tipi. La più comune è la 'verde', ma nel corso degli ultimi anni siamo abituati a vederle anche 'marmorate' o 'asiatiche'. Come nella generalità degli Eterotteri, questo insetto possiede ghiandole odorifere che emettono un odore abbastanza fastidioso...

Le cimici non sono dannose per l'uomo ma per l'agricoltura, ma se entrano in casa il battito delle loro ali è veramente fastidioso, senza considerare che la 'bellezza' non rientra tra le caratteristiche di questo insetto. E allora cosa fare? Non tutti sanno che esistono dei rimedi naturali per allontanare questi piccoli animali dalle nostre abitazioni...vediamo insieme quali!

Aglio

In cucina è impossibile non avere dell'aglio, ed è bene sapere che questo è un ottimo alleato per tenere lontane le cimici, fungendo da anti-parassitario. Il suo odore infatti, risulta molto sgradevole per questi insetti. Basterà posizionarlo in alcuni angoli della casa, magari sotto la zanzariera invasa dalle cimici e magari schiacciarlo un pò per ottenere risultati più veloci.

Sapone di marsiglia

Il sapone di marsiglia è un atro prodotto il cui odore infastidisce le cimici. Oltre a lavare il bucato con questo sapone, è utile spruzzarlo, unito a dell'acqua, lungo i balconi.

Menta

Avere delle piccole piante di menta, oltre a dare un tocco di colore alla casa aiuta a prevenire l'intrusione di cimici. Il suo odore intenso infatti, allontana numerosi insetti.

Decotto di aglio e cipolla

Contro gli insetti e le cimici, un altro rimedio naturale è il decotto di aglio e cipolla. Come prepararlo? Basta prendere dei bulbi di aglio e cipolla. Riempire una pentola con un litro di acqua, e versarci 30 grammi di aglio e 30 di cipolla, lasciando bollire per 15 minuti. L'odore del decotto le farà allontanare immediatamente!