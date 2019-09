Lavatrice pulita: i consigli per un bucato profumato

Pensiamo che per avere un bucato pulito e profumato tutto dipende dal detersivo e dall’ammorbidente. In realtà anche una lavatrice pulita ha un ruolo centrale, che non deve essere sottovalutato.

Se l’elettrodomestico è sporco, i germi e i batteri al suo interno si depositano sui tessuti e danno cattivo odore. Oltre a lavarla periodicamente dobbiamo stare attenti alle cattive abitudini.

A quanti di noi è capitato di avviare la lavatrice e alla fine del ciclo di lavaggio abbiamo lasciato i vestiti al suo interno con l’oblò chiuso? La cattiva abitudine contribuisce alla proliferazione dei batteri e alla formazione di muffa che con il tempo potrebbe depositarsi sui vestiti.

Anche se la pulizia della lavatrice può risultare noiosa, deve essere fatta almeno una volta al mese. In questo modo non solo avremo un bucato impeccabile, ma i consumi saranno minori e la durata di vita della lavatrice ottimizzato.

Grazie a qualche piccolo accorgimento e ai prodotti giusti riusciremo a sconfiggere calcare, muffe e germi e avere una lavatrice come nuova.

Come pulire il cestello

Il cestello è la parte della lavatrice in cui il calcare può depositarsi a seguito dei continui lavaggi. Per pulirlo e disinfettarlo, vi basta fare una volta al mese una lavatrice a vuoto, ad alte temperature, versando un bicchiere di aceto bianco nel cestello e nella vaschetta del detersivo. Oltre a rimuovere il calcare, il prodotto naturale elimina il cattivo odore. Se la lavatrice è particolarmente sporca, potete aggiungere anche del bicarbonato e lasciare l’oblò aperto alla fine di ogni ciclo di lavaggio, per permettere al cestello di asciugarsi.

Come pulire la guarnizione

Questa è la parte della lavatrice in cui è più facile possa formarsi la muffa, perchè l’acqua tende a ristagnare nelle pieghe. Per prevenirne la formazione è bene asciugarla dopo ogni bucato. Per una pulizia più approfondita, potete creare un composto cremoso a base di bicarbonato e limone, da passare sulle parti interessate con l’aiuto di una spazzola piccola, in grado di entrare in ogni fessura. Una volta eliminata la muffa, non dovete far altro che pulire con un panno umido e asciugare.

Come pulire il filtro

Il filtro ha bisogno di meno manutenzione, si può provvedere alla sua pulizia anche una volta l’anno. Quando si smonta il filtro meglio chiudere l’acqua e posizionare una bacinella sotto, perchè una volta aperto tende a fuoriuscire acqua e sporco residuo. Se particolarmente sporco, potete lasciarlo in ammollo per alcune ore all’interno di una soluzione di acqua e aceto. Trascorso il tempo, potete rimuovere gli ultimi residui passando il composto di bicarbonato e limone su tutta la superficie e sciacquandolo con acqua corrente.

Come eliminare il cattivo odore

Per eliminare i cattivi odori, potete creare una miscela con acqua e aceto o limone. Con l’aiuto di uno spruzzino diffondete il liquido nel cestello, o nella vaschetta e con una spugnetta rimuovete l’eccesso. Se volete avere un risultato ottimale, come detto in precedenza potete far fare alla lavatrice un lavaggio a vuoto a 90° mettendo all’interno della vaschetta il bicarbonato e il limone.

Prodotti online per la pulizia della lavatrice

Se la vostra lavatrice ha bisogno di una manutenzione più accurata, vi consigliamo di rivolgervi a un idraulico esperto, ecco alcuni indirizzi utili in città:

Mattarello Moreno in via Piemonte, 12 a Padova;

in via Piemonte, 12 a Padova; Cattelan in ia Sant'Osvaldo, 9, 35100 Padova;

in ia Sant'Osvaldo, 9, 35100 Padova; Riparazione Elettrodomestici Santinello Gianmaria in via Giuseppe Malachin, 14 a Abano Terme;

in via Giuseppe Malachin, 14 a Abano Terme; Atlas Veneta in viale della Navigazione Interna, 82 a Noventa padovana;

in viale della Navigazione Interna, 82 a Noventa padovana; Benetollo Riccardo Assistenza in via Lando Landucci, 29 a Padova;

Service Più in via Risorgimento, 39 a Noventana.