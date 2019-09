Va in escandescenza alla "gelateria da Gianni", condotta nei locali dei carabinieri danneggia vetrata

La donna non è nuova a episodi di questo genere. Nata nel 1969 e residente a Padova, è già nota alle forze dell'ordine. Nella serata di sabato 29 settembre la donna è entrata nella gelateria "Da Gianni" e ha cominciato a insultare e inveire contro i presenti. Dopo qualche minuto il titolare ha deciso di chiamare i carabinieri.

Danni

All'arrivo della volante la donna ha perso definitivamente il controllo ma la situazione è degenerata in caserma. La donna, in attesa di essere data in consegna a dei sanitari, si è scagliata contro una dei vetri antisffondamento, danneggiandolo. I sanitari l'hanno condotta in ospedale e poi, dopo poche ore, l'hanno dimessa.