2,46 all'alcool test: denunciato automobilista

Verso le ore ventidue il personale della Sezione di Polizia Stradale, al casello di Padova - Est, procedeva al controllo di un veicolo, VW Golf alla guida della quale vi era un operaio rumeno residente in provincia di Verona. Questi, sottoposto a prova con apparecchiatura etilometrica, veniva trovato positivo all’alcol con un valore di 2.46 g/l e pertanto indagato in stato di libertà per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186/2 del CdS.