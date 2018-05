In Arcella lavori di manutenzione ordinaria sulla rotaia del tram. Il 2 maggio ripristinato il servizio

Passando per l'Arcella non si possono non notare squadre di lavoratori alle prese con il binario del tram.

Lavori anticipati

Abbiamo così chiesto al presidente di BusItalia Veneto, Andrea Ragona, cosa sta succedendo. "Sono - precisa Ragona - lavori di manutenzione ordinaria che vanno fatti una volta l'anno. Di solito si facevano in agosto ma date le temperature in quel periodo si è scelto di anticiparle in questo ponte tra aprile e maggio. Dal 2 maggio il servizio del tram si svolgerà regolarmente, senza l'utilizzo dei mezzi sostitutivi".

Attendere un istante: stiamo caricando il video...