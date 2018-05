Controlli del sabato sera: 21 patenti ritirate, tre persone positive al controllo antidroga

Continuano le operazioni di controllo sabato sera da parte della polizia nei confronti degli automobilisti.

Controlli

In particolare in questo fine settimana 203 persone sono finite sotto la lente degli agenti. 21 persone sono state scoperte ubriache al volante: tar queste un'educatrice e una barista 27enne ma anche un operaio 52enne. In tre, invece, sono stati sorpresi drogati alla guida: una studentessa 21enne, un agente di commercio 43enne e un operaio 41enne. 13 persone sono state denunciate a piede libero. 273 in tutto i veicoli controllati, 2 i veicoli sequestrati. La maggior parte delle persone fermate è risultata aver trascorso la serata in quealche locale pubblico.