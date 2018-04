25 aprile commemorazione ufficiale a Padova e in provincia: la cerimonia FOTO e VIDEO

Giornata di festa in piazza a Padova dove in occasione del 25 aprile si è tenuta la celebrazione del 73° anniversario della liberazione d'Italia.

L'evento

In piazza il vicesindaco Lorenzoni che ha sostituito il primo cittadino Giordani e tutte le autorità tra cui il prefetto di Padova e il questore. La cerimonia militare ha visto sfilare la fanfara, la banda militare, a seguire il reparto in armi dell'esercito di Padova, 32° reggimento trasmissioni della caserma "Pierobon" che ha reso gli onori durante la cerimonia di alzabandiera. Sono intervenuti il vicesindaco di Padova, il presidente provinciale Anpi Floriana Rizzetto. Presente anche il generale di corpo d'armata Paolo Serra. Anche in provincia si sono svolte le cerimonie: ad Abano è stata depositata una corona di fiori in piazza Caduti alla presenza delle autorità civili e militari così come a Este.

Il video della cerimonia:

