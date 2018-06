Quattro ristoranti a Padova: la curiosità non si placa, "Quali sono gli esercizi coinvolti?"

A Padova in questi giorni non si parla d’altro: “Quali sono i ‘Quattro ristoranti’ che parteciperanno al programma di Alessandro Borghese?”. Le domande si susseguono, ma anche le fotografie che sui social e sui vari whatsapp dove appare il mini-van piazzato prima in via Roma, poi in piazza della frutta, ecc.

In cerca di risposte

La curiosità non si placa, tutti vogliono sapere quali sono gli esercizi coinvolti e ognuno cerca di capirlo visionando i vari spostamenti del protagonista del programma. In questi giorni effettivamente Alessandro Borghese è stato visto più volte in centro, ma ancora non è chiaro quali siano i ristoranti coinvolti e neppure quando sarà messa in onda la puntata.

Foto ©Andrea Pistore

