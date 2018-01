In Fiera la 54^ Esposizione Internazionale Canina: pochi giorni per vedere i migliori cani di razza

Torna il più importante evento cinofilo della città di Padova: la 54^ Esposizione Internazionale Canina organizzata dal Gruppo Cinofilo Padovano aderente all’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana, ma quest’anno l’organizzazione raddoppia con la 1^ Internazionale Canina di Belluno ospite del Gruppo Cinofilo della nostra città, così il 13 e il 14 gennaio presso i Padiglioni di PadovaFiere sarà un doppio grande avvenimento per gli appassionati degli amici a quattro zampe che in due giorni potranno ammirare oltre 2.600 splendidi esemplari di moltissime razze (alcune rare).

LA FIERA

Soggetti iscritti da allevatori provenienti da tutta Europa calcheranno i ring allestiti in due padiglioni (7 e 8) per contendersi il titolo di miglior soggetto assoluto, i quali verranno giudicati da una giuria di esperti internazionali provenienti da tutto il mondo, Australia, Canada, Croazia, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Norvegia, Romania, Serbia e Svezia, sarà loro l’arduo compito di decretare il vincitore. 10 raggruppamenti al giorno in rappresentanza di quasi 200 razze, 2 raduni di razza per questa edizione -Bovari Svizzeri e Australian Shepherd. Le porta “R” dell’ingresso al padiglione 7 in Via N. Tommaseo si aprirà al pubblico dalle ore 9 alle 17 il sabato e dalle 9 alle 18 alla domenica con biglietto di 8 euro (gratis per bambini fino a 6 anni e per disabili, ridotto a 4 euro dai 6 ai 12 anni e per l’accompagnatore del disabile; biglietto famiglia di 16 euro per 2 adulti e un bambino dai 6 ai 12 anni). Gli organizzatori raccomandano di visitare l’esposizione al mattino dato che, per regolamento, i cani esclusi dagli spareggi pomeridiani hanno diritto di rientrare a casa. Sempre per regolamento non sono ammessi alla manifestazione cani non iscritti a catalogo.